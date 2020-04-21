Супермодель, колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилася гарячими кадрами зі своїми колегами

Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Дівчина поділилася кількома архівними знімками, написавши, що всі вони належать фотографу і художнику Пітеру Берду, який помер.

Але привернули увагу шанувальників вельми відверті фото, якими зірка недоречно поділилася в такому пості. На одному з фото Амбросіо стоїть зовсім гола з двома іншими моделями. Вони притислись одна до одної, торкаючись оголеними тілами. У однієї з дівчат на фото повністю засвітилася її гордість.

За день зірка зібрала під постом понад 66 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч коментарів.

«Мила дєтка», «Красива, сексуальна, мила і солодка», «Ти як і раніше самий гарячий Ангел!», «Я ніколи не буду грати в хованки з тобою, бо таку, як ти, неможливо знайти», «Королева», «О, Боже», - пишуть користувачі мережі.

Крім цього, Амбросіо показала, як виглядають супермоделі насправді. На одному зі знімків вона стоїть оголена, а поруч стоїть фотограф і щось їй розповідає. Видно, що у моделі є маленький животик, як у більшості жінок і складочка на спині. При цьому на обкладинках журналів цей «животик» завжди прибирають за допомогою фотошопу.

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