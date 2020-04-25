Колишній ангел Victoria’s Secret 39-річна Алессандра Амбросіо вирішила згадати образ, в якому представляла нижню білизну зазначеної марки

Відома красуня опублікувала знімок, на якому постала не одна, а разом зі своєю подругою, пише Рoliteka.net.

Амбросіо натягнула на груди красивий ліфчик з пікантним виріхом посередині. Верх нижньої білизни гідно підкреслив пишні принади знаменитості.

Також на Амбросіо були чорні напівпрозорі трусики і панчохи, які зробили образ більш гарячим. Доповнили її браз блискучі прикраси на шиї і руці.

Алессандра стояла, обіймаючи свою колегу, теж ангела, Ізабелі Фонтану. Остання позувала в мереживному боді, трусиках і панчохах. Окрасою стали браслети і чокер з шипами.

В пості Алессандра Амбросіо розповіла, що проведе ефір разом з вказаною моделлю і запросила усіх приєднуватися. Моделі будуть розмовляти португальською, але пізніше планується виставити запис на IGTV з субтитрами.

За п'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі написали масу компліментів моделі, її шикарній фігурі і апетитним принад.

"Які солодкі", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала в золотистому бікіні, яке ідеально сиділо їй по фігурі.

Купальник тримався на тонких бретельках, він натягнувся на соковитих принадах. Посередині був пікантний виріз із зав'язками з бусинок.

Плавки-бікіні були настільки маленькими, що ледве приховували найінтимніше.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо поділилася кількома архівними знімками, написавши, що всі вони належать фотографу і художнику Пітеру Берду, який помер.

Увагу привернув шанувальників досить відверте фото, де моделі були напівголі.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо посвітила принадами перед подружками: "Прекрасні крихти".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася досконалими вигинами на пляжі: "Афродіта".

Також Politeka писала про те, що Алессандра Амбросіо роздяглася на пляжі і віддалася сонця: «Моя богиня».