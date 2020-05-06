Бывший ангел Victoria’s Secret 39-летняя Алессандра Амбросио поделилась соблазнительным кадром на берегу моря

Известная красотка опубликовала снимок на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Девушка снялась для модного журнала Elle, оставшись в одних трусиках. Она сидела на стульчике, вытянув вперед свои роскошные загорелые ножки. Наверх модель надела свитер, поэтому весь акцент был на ее ноги. Амбросио закинула назад голову, засветив свой плоский животик. Стоит отметить, что для ее возраста фигура у нее невероятная.

«Это нормально - не знать ваши следующие шаги, нормально чувствовать себя немного потерянным, это нормально – менять направление, все в порядке, пока не появится ответ», - написала модель.

За день пост звезды собрал почти 74 тысячи лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Королева», «Чувствительность зашкаливает», «Лучшая, идеальная», «Невероятно потрясающая и великолепно красивая леди», «Мудрое поведение. Вместо того, чтобы заблудиться, лучше оставаться спокойным, расслабляясь», «Такая красивая женщина», «Прекрасная картинка и похоже, что ты наслаждаешься солнцем», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Амбросио натянула на грудь красивый лифчик с пикантным вырезом посередине. Верх нижнего белья достойно подчеркнул пышные прелести знаменитости.

Напомним, что Алессандра Амбросио с подружками потерлись прелестями друг об друга, жаркие кадры: «О, Боже!».

Как сообщала Politeka, влажная Алессандра Амбросио понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио блеснула нереальным бюстом в крохотном бикини: "Ого, какие дыньки".