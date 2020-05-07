Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала стильну білизну на новому домашньому кадрі

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала на домашньому кадрі ідеальну фігуру в стильній білизні. Дівчина щодня намагається дивувати домашніми кадрами і знімками, зробленими на пляжі. Схоже, за час карантину Емілі все ж таки зменшила кількість модних фотосесій, але вести профіль Instagram повністю не перестала, повідомляє Politeka.net.

Модель позувала в кімнаті і серйозно дивилася в камеру в момент зйомки. При цьому для більшої пиканности дівчина спустила червоні спортивні штани, посвітивши нижньою білизною. Звичайна білизна бежевого кольору складалося без принтів і мережив, однак від цього фігура Емілі не здається гіршим.

Макіяж дівчина вирішила не наносити, поставши повністю в природному вигляді.

Зазначимо, Емілі є досить відомою моделлю, яка не боїться демонструвати фігуру на публіку і любить дивувати серією пікантних кадрів. Щоб підігрівати інтерес до власної персони, іноді модель знімається і зовсім без одягу.

До цього Емілі позувала в купальнику незвичайного відтінку з оренжевым принтом. При цьому зірка позувала боком до об'єктиву, засвітивши ідеальний вид на п'яту точку. Дівчина показала, що її новий образ - максимально природний, без макіяжу та прикрас. Волосся, як і зазвичай, Емілі вважала за краще не зав'язувати і залишила розпущеними недбало.

До речі, дівчина є власницею створеного нею бренду Inamorata. На сторінці бренду дівчина любить також сама демонструвати модні купальники самого різного дизайну.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

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