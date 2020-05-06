Королева Instagram, бізнесвумен і світська левиця Кім Кардашьян підкорила зовнішнім виглядом

Зірка вирішила згадати свій яскравий вихід на афтепаті "Met Gala 2019", повідомляє Politeka.net. Знаменитість опублікувала фото у своїх сториз.

На знімках модель з'явилася в блакитній відвертій сукні зі сміливим декольте. Наряд був дуже відвертим, але це ні скільки не бентежило Кім, а навпаки вона купалася в променях уваги.

Не можна не відзначити шикарну фігуру Кардашьян, завдяки якій вона і прославилася. Пишні груди, тонка талія і шикарні стегна - все це не могло не привернути уваги.

Також Кім вибрала блакитні чоботи, які обтягнули її стрункі ніжки. Взуття мало високі платформу і підбори.

Кім наділа блискучу перуку зі стразами, які ніби стікали по розпусному декольте.

Макіяж був зроблений в стилі знаменитості - з акцентом на пишні вії і підфарбовані пухкі губи.

Поряд з красунею позував її чоловік, репер Каньє Уест. Примітно, що артист був одягнений по-простому - у все чорне, тим самим не затьмарюючи свою зіркову дружину.

Оскільки кадри були оприлюднені в сториз, користувачі мережі не змогли залишити відкрито свої коментарі, однак, тим не менш, можна з упевненістю сказати, що фото вразили шанувальників красуні: "Блаженство".

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в топі, який забарвленням нагадував змію. Низ одягу був схожий на спідницю в колір. Кім трохи спустила наряд зі стегон засвітивши зайве.

На фото зірка постала спиною до фотографа, витягнувши руки перед собою. Рівна спинка, пишні стегна і тонка талія - все це просто неймовірно приваблює увагу.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

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