Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи постала в спокусливому образі

Зірка часто балує шанувальників гарячими фото, повідомляє Politeka.net. В цей раз привабливий кадр зробив чоловік красуні.

На знімку Емілі позувала в короткій сукні, ймовірно без білизни. Вирізи з боків були досить відвертими.

Вбрання підкреслило принади артистки, зокрема, її груди, тонку талію і пишні стегна.

Від ідеальних вигинів Ратаковськи не можна відірватися, вигляд у неї просто розкішний.

Крім вирізів по боках, наряд відкривав види на спинку знаменитості. Тонкі лямки трималися на плечах і надавали образу ще більше пікантності.

Модель стояла з розпущеним волоссям, закинувши частину з нього за вушко.

Красу зірки підкреслили чорні стрілки на повіках і помада коричневого відтінку. В руках Вона тримала келих з вином, вона дивилася вдалину або опускала очі.

За п'ять годин пост зібрав понад 600 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, як завжди, були вражені красою моделі. Люди написали, що люблять красуню і захоплювалися її привабливістю. "Яка соковита", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в блискучому довгому платті з пікантним вирізом. Наряд мав незвичайний крій, зокрема, довгі шматки тканини обплели шию красуні, при цьому живіт був повністю голим.

Постать актриси ідеальна - тонка талія, пружний живіт, пишні груди і стегна. Наряд, як не можна до речі, підкреслив ідеальні вигини Емілі.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала вдома в яскравому різнобарвному купальнику.

Модель демонструвала нетривіальний наряд, а також свою неймовірну фігуру.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковськи зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковськи показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.