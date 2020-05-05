Зірка показала все своє багатство

39-річна американська модель, телезірка і бізнес-вумен Кім Кардашьян ощасливила шанувальників пікантною фотосесією в купальнику

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких покрасувалася у золотому купальнику. Кім натягнула пружну тканину до межі: від цих "складочок" паморочиться голова, "ось-ось трісне!"

Кардашьян позувала в будинку на пляжі. При чому зірка вибрала вдалий час: на тлі червоного заходу сонця фото вийшли мегавдалими.

Кім заплела волосся у дві незвичайні кіски й нанесла традиційний макіяж теплих тонів з акцентом на чорні очі. Гаряча брюнетка розташувалася на бортику, блиснувши точеними крутими стегнами, які стали її "візитною карткою". Крім того, неможливо не помітити чарівну зону декольте, тканина купальника облягла пружні "диньки", змушуючи користувачів віддаватися фантазіям.

За вісім годин пост "лайкнули" більше 2 мільйонів людей. Шанувальники щедро віддячили Кім за яскраву фотосесію щирими компліментами.

"Одержима 😍"

"Приголомшлива Кімберлі"

"Каньє як і раніше переможець"

"Твоє тіло приголомшливе!! 🔥🔥🔥"

"Кім, перестань, я починаю заздрити 😘❤️"

Раніше ми повідомляли, Кім сколихнула фото у "зміїній шкірі". Красуня повернулася до камери спиною, поклавши руки на стіну і принадно вигнувши спинку. Вдале освітлення, розпущені локони, спекотна поза - всі ці моменти вдало підкреслили томний образ Кардашьян.

"Отруйна", - лаконічно підписала фото зірка.

"Wowww мій улюблений принт 😍" - відповідали їй в коментарях.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.