Американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати фанатів і показала, як вона відсвяткувала день Зоряних воєн

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Щасливого дня Зоряних війн! Хай сила прибуде з тобою», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Речфорд позує в крихітному вбранні в образі принцеси Леї з четвертої серії франшизи. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ох, яка кішечка», «ммм, як гаряче», «розкішне тіло», «це просто бомба», «вау, люблю тебе! Особливо коли ти в таких крихітних нарядах», - пишуть вони.

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На цей раз модель вирішила похвалитися гарячим видом в ледь помітному білизна і в еротичній позі на кухні. Схоже, дівчина знає, як правильно привертати увагу і радувати аудиторію провокаційним виглядом. Новий кадр у гарячому вигляді девуша опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Так, в цей раз модель з'явилася в одному чорному білизна і білосніжному фартусі, ледь прикривав її пишні форми. Дівчина, з легким макіяжем і спокусливою формі, побешкетувала на кухні. Для більшої пікантності на її п'ятій точці можна помітити слід від руки, зроблена завдяки борошні, розсипаної на кухні.

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