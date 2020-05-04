Американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать фанатов и показала, как она отпраздновала день Звездных войн
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Счастливого дня Звездных войн! Пусть сила прибудет с тобой», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Рэтчфорд позирует в крохотном наряде в образе принцессы Леи из четвертой серии франшизы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Ох, какая кошечка», «ммм, как горячо», «роскошное тело», «это просто бомба», «вау, люблю тебя! Особенно когда ты в таких крохотных нарядах», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная модель Эбигейл Рэтчфорд взбудоражила кадром из фотосессии на кухне
В этот раз модель решила похвастаться горячим видом в едва заметном белье и в провокационной позе на кухне. Похоже, девушка знает, как правильно привлекать внимание и радовать аудиторию провокационным видом. Новый кадр в жарком виде девуша опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Так, в этот раз модель предстала в одном черном белье и белоснежном фартуке, едва ли прикрывающем ее пышные формы. Девушка, с легким макияжем и в соблазнительной форме, пошалила на кухне. Для большей пикантности на ее пятой точке можно заметить след от руки, сделанный благодаря муке, рассыпанной на кухне.
Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве
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