Американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать фанатов и показала, как она отпраздновала день Звездных войн

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Счастливого дня Звездных войн! Пусть сила прибудет с тобой», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Рэтчфорд позирует в крохотном наряде в образе принцессы Леи из четвертой серии франшизы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох, какая кошечка», «ммм, как горячо», «роскошное тело», «это просто бомба», «вау, люблю тебя! Особенно когда ты в таких крохотных нарядах», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Эбигейл Рэтчфорд взбудоражила кадром из фотосессии на кухне

В этот раз модель решила похвастаться горячим видом в едва заметном белье и в провокационной позе на кухне. Похоже, девушка знает, как правильно привлекать внимание и радовать аудиторию провокационным видом. Новый кадр в жарком виде девуша опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Так, в этот раз модель предстала в одном черном белье и белоснежном фартуке, едва ли прикрывающем ее пышные формы. Девушка, с легким макияжем и в соблазнительной форме, пошалила на кухне. Для большей пикантности на ее пятой точке можно заметить след от руки, сделанный благодаря муке, рассыпанной на кухне.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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