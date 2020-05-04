Королева Instagram, бізнесвумен і світська левиця Кім Кардашьян постала в спокусливому образі 

Красуня вміє дивувати публіку і не раз це доводила, повідомляє Politeka.net. На одних з останніх фото зірка постала напівоголеною. 

Кім позувала в топі, який забарвленням нагадував змію. Низ одягу був схожий на спідницю у колір. Кім трохи спустила наряд зі стегон засвітивши зайве.

На одному фото зірка постала спиною до фотографа, витягнувши руки перед собою. Рівна спинка, пишні стегна і тонка талія - все це просто неймовірно приваблює увагу. 

Також не можна не помітити, що волосся Кім також схоже на забарвлення змії.

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На другому знімку Кардашьян продемонструвала пишний бюст, стоячи впівоберта до фотографа. Знаменитість піднесла руку до обличчя, засвітивши довгий манікюр. Макіяж моделі був зроблений з акцентом на очі. Кім дивилася в камеру, відкривши губи. 

"Отруйна", - підписала фото зірка. 

За 15 хвилин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, захоплюючись її фігурою і макіяжем: "Ох, яка красуня".  

Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала фотографію, на якій позує разом зі своєю матір'ю. В кадрі модель сиділа, підібгавши коліна, а ззаду її обіймає 64-річна Кріс.

«Мама і я» – коротко підписала знімок зірка.

Фото зібрало понад 1,2 млн лайків і більше 7700 коментарів.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в боді для втягування зі своєї колекції Skims by Kim Kardashian, а також латексних брюках, прикривають її пишні форми.

Схоже, зірка відпочиває таким чином від домашньої суєти. 

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.