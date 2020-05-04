Королева Instagram, бізнесвумен і світська левиця Кім Кардашьян постала в спокусливому образі
Красуня вміє дивувати публіку і не раз це доводила, повідомляє Politeka.net. На одних з останніх фото зірка постала напівоголеною.
Кім позувала в топі, який забарвленням нагадував змію. Низ одягу був схожий на спідницю у колір. Кім трохи спустила наряд зі стегон засвітивши зайве.
На одному фото зірка постала спиною до фотографа, витягнувши руки перед собою. Рівна спинка, пишні стегна і тонка талія - все це просто неймовірно приваблює увагу.
Також не можна не помітити, що волосся Кім також схоже на забарвлення змії.
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На другому знімку Кардашьян продемонструвала пишний бюст, стоячи впівоберта до фотографа. Знаменитість піднесла руку до обличчя, засвітивши довгий манікюр. Макіяж моделі був зроблений з акцентом на очі. Кім дивилася в камеру, відкривши губи.
"Отруйна", - підписала фото зірка.
За 15 хвилин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, захоплюючись її фігурою і макіяжем: "Ох, яка красуня".
Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала фотографію, на якій позує разом зі своєю матір'ю. В кадрі модель сиділа, підібгавши коліна, а ззаду її обіймає 64-річна Кріс.
«Мама і я» – коротко підписала знімок зірка.
Фото зібрало понад 1,2 млн лайків і більше 7700 коментарів.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в боді для втягування зі своєї колекції Skims by Kim Kardashian, а також латексних брюках, прикривають її пишні форми.
Схоже, зірка відпочиває таким чином від домашньої суєти.
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.
Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.