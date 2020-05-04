Королева Instagram, бізнесвумен і світська левиця Кім Кардашьян постала в спокусливому образі

Красуня вміє дивувати публіку і не раз це доводила, повідомляє Politeka.net. На одних з останніх фото зірка постала напівоголеною.

Кім позувала в топі, який забарвленням нагадував змію. Низ одягу був схожий на спідницю у колір. Кім трохи спустила наряд зі стегон засвітивши зайве.

На одному фото зірка постала спиною до фотографа, витягнувши руки перед собою. Рівна спинка, пишні стегна і тонка талія - все це просто неймовірно приваблює увагу.

Також не можна не помітити, що волосся Кім також схоже на забарвлення змії.

На другому знімку Кардашьян продемонструвала пишний бюст, стоячи впівоберта до фотографа. Знаменитість піднесла руку до обличчя, засвітивши довгий манікюр. Макіяж моделі був зроблений з акцентом на очі. Кім дивилася в камеру, відкривши губи.

"Отруйна", - підписала фото зірка.

За 15 хвилин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, захоплюючись її фігурою і макіяжем: "Ох, яка красуня".

Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала фотографію, на якій позує разом зі своєю матір'ю. В кадрі модель сиділа, підібгавши коліна, а ззаду її обіймає 64-річна Кріс.

«Мама і я» – коротко підписала знімок зірка.

Фото зібрало понад 1,2 млн лайків і більше 7700 коментарів.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в боді для втягування зі своєї колекції Skims by Kim Kardashian, а також латексних брюках, прикривають її пишні форми.

Схоже, зірка відпочиває таким чином від домашньої суєти.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.

Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.