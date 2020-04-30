39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон поділилася серією незвичайних фото

Фантастичні картинки зі своїм зображенням вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Хілтон дуже любить представляти себе в різних ролях, тому вдається до допомоги фотошопу.

В цей раз красуня з'явилася на фото зовсім голою. Її принади були акуратно прикриті квітами. До спини красуні редактори приробили крила. Таким чином Періс перетворилася в квіткову фею.

За день її пост зібрав понад 300 тисяч лайків. В коментарях захоплюються красою блондинки.

«Добре виглядаєш», "Справжня фея", «Так гаряче», «Періс, помітьте мене, я люблю вас», «Спасибі за привнесення магії в моє життя», «Яка гарна фотографія, моя любов, правда в тому, що ваші ілюстрації приголомшливі», - пишуть користувачі мережі.

На день раніше Хілтон також опублікувала себе в образі фатальної жінки, яка сиділа на дивані, розташованому в космосі. Крім цього, з'явилася ілюстрація з Хілтон в ролі спокусливого метелика.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон залізла у ванну, яка була наповнена керамічними бульбашками. Періс наділа жовтий купальник, який підкреслив її головну гордість, забезпечивши дуже апетитне декольте.

Нагадаємо, що Періс Хілтон затиснула в обіймах Наомі Кемпбелл, з'явилося фото: "Молоко з шоколадом".

А ще Politeka писала, що Періс Хілтон з білими краплями на соковитому місці показала, як отримує насолоду: "Безсоромна".

Також Politeka повідомляла, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустуха".