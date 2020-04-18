39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон порадувала шанувальників яскравим образом
Зірка опублікувала знімок в Instagram, передає Politeka.net. Періс з'явилася в жовтому топі, який був приспущений з плечей. Яскраве вбрання не тільки підкреслило груди знаменитості, але і дозволило подивитися на тонку талію і прес.
Завершило образ знаменитості кільце з великим каменем.
Періс зробила високу зачіску з хвилястих локонів. Зірка дивилася в камеру блакитними очима, відкривши губи.
В руці Хілтон тримала великий ріжок з морозивом, отримуючи від нього задоволення: "Безобразніця". Кілька крапель впали на груди зірці, що додало пікантності образу.
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За вісім годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі, як завжди написали масу компліментів про модель. Люди говорили, що вона прекрасна, ідеальна і просили себе берегти.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон наділа жовтий купальник, який підкреслив її головну гордість, забезпечивши дуже апетитне декольте. Хілтон залізла у ванну, яка була наповнена керамічними бульбашками.
Волосся пекучої блондинки було зібрано, вона спокусливо дивилася в кадр, тримаючи в руках щось подібне на сигарету.
За день фото Хілтон зібрало понад 266 тисяч лайків.
Нагадаємо, що Періс Хілтон опублікувала яскраве архівне фото з моделлю Наомі Кемпбелл.
У Періс був топ на тонких бретельках, який ледь приховував її принади, а на Кемпбелл була сукня, що складається з зірочок у вигляді дзеркала.
Обидва вбрання були досить відвертими, а завершували їх різні аксесуари.
"Рада поговорити з подругою моєю прекрасною @Naomi в її прямому ефірі в п'ятницю #NoFilterWithNaomi!", - написала зірка.
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