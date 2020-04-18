39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон порадувала шанувальників яскравим образом

Зірка опублікувала знімок в Instagram, передає Politeka.net. Періс з'явилася в жовтому топі, який був приспущений з плечей. Яскраве вбрання не тільки підкреслило груди знаменитості, але і дозволило подивитися на тонку талію і прес.

Завершило образ знаменитості кільце з великим каменем.

Періс зробила високу зачіску з хвилястих локонів. Зірка дивилася в камеру блакитними очима, відкривши губи.

В руці Хілтон тримала великий ріжок з морозивом, отримуючи від нього задоволення: "Безобразніця". Кілька крапель впали на груди зірці, що додало пікантності образу.

За вісім годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі, як завжди написали масу компліментів про модель. Люди говорили, що вона прекрасна, ідеальна і просили себе берегти.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон наділа жовтий купальник, який підкреслив її головну гордість, забезпечивши дуже апетитне декольте. Хілтон залізла у ванну, яка була наповнена керамічними бульбашками.

Волосся пекучої блондинки було зібрано, вона спокусливо дивилася в кадр, тримаючи в руках щось подібне на сигарету.

За день фото Хілтон зібрало понад 266 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Періс Хілтон опублікувала яскраве архівне фото з моделлю Наомі Кемпбелл.

У Періс був топ на тонких бретельках, який ледь приховував її принади, а на Кемпбелл була сукня, що складається з зірочок у вигляді дзеркала.

Обидва вбрання були досить відвертими, а завершували їх різні аксесуари.

"Рада поговорити з подругою моєю прекрасною @Naomi в її прямому ефірі в п'ятницю #NoFilterWithNaomi!", - написала зірка.

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