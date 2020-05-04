39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон взбудоражила ярким соблазнительным образом
Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда выбрала наряд с глубоким декольте, который едва прикрыл ее округлые формы. Она задрала ногу, усевшись на какую-то поверхность. В руках у красотки был телефон. Образ она дополнила солнечными очками и ожерельем.
«Я собираю группу для Live Zoom со своими друзьями, чтобы собрать средства для тех, кто сильно пострадал от вируса», - рассказала Хилтон, спросив у поклонников, кого бы они хотели видеть в этом эфире.
За день пост Хилтон посмотрели более 800 тысяч раз. В комментариях ей оставили множество комплиментов.
Карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до..."
Валюху из "Сватов" не пустила на порог лучшая подруга, скандальные кадры: "Заболела"
Каминская жестко опозорилась во время эфира с Поляковой: "Слава, это кошмар!"
Гривна пробьет дно после праздников, скачок курса доллара неизбежен: "Дальше будет..."
«Великолепное фото», «Вот это формы», «Люблю тебя, детка!», «Я хотел бы присоединиться», «Хитрая Королева», «Невероятная», "Огонь", - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон поделилась очередной фантастической картинкой со своим изображением. Красотка предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине светской львицы редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.
Напомним, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".
Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в кружевных трусиках засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.
Также Politeka писала, что бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой: «Ух, проказница».