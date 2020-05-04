39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон взбудоражила ярким соблазнительным образом

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда выбрала наряд с глубоким декольте, который едва прикрыл ее округлые формы. Она задрала ногу, усевшись на какую-то поверхность. В руках у красотки был телефон. Образ она дополнила солнечными очками и ожерельем.

«Я собираю группу для Live Zoom со своими друзьями, чтобы собрать средства для тех, кто сильно пострадал от вируса», - рассказала Хилтон, спросив у поклонников, кого бы они хотели видеть в этом эфире.

За день пост Хилтон посмотрели более 800 тысяч раз. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Великолепное фото», «Вот это формы», «Люблю тебя, детка!», «Я хотел бы присоединиться», «Хитрая Королева», «Невероятная», "Огонь", - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон поделилась очередной фантастической картинкой со своим изображением. Красотка предстала на фото совсем голой. Ее прелести были аккуратно прикрыты цветами. К спине светской львицы редакторы приделали крылья. Таким образом Пэрис превратилась в цветочную фею.

Напомним, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в кружевных трусиках засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.

Также Politeka писала, что бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой: «Ух, проказница».