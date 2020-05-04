Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала незвичайні ракурси своєї краси

На першому знімку Омович позує в леопардовому сукня з відкритою спиною і босоніжках, повернувшись п'ятою точкою до камери. Образ Олена доповнила сумочкою і стильними окулярами. На другому кадрі зірка вже розгорнулася в профіль і показала ідеальні тонкі ноги, форми яких можна помітити через вбрання. На третьому кадрі дівчина знову стояла спиною, але більш крупним планом і показувала свої форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жіночною теж можу бути 😅

Яке фото більше подобається 1/2/3?😈

Сумую за часами, коли можна було красиво одягнутися і вийти в люди", - написала Омович.

Фанати встигли поставити майже 5 тыысяч лайків і написали кілька коментарів:

"Фотографії шикарні і образ", "Довжину сукні )", "Красива".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович продемонструвала спокусливу примірювання одягу.

Альона у всій красі продемонструвала своє тіло в різних позах і одязі, і запропонувала користувачам самостійно визначити її кращий образ.

"1/2/3/4/5? Який спосіб більше сподобався? Їх шкіряні тренчи це щось", - підписала вона свій пост.

Коротенькі сукні, спокусливе мереживну білизну і неймовірні форми красуні не залишили байдужими її шанувальників.

Нагадаємо, українська Кардашьян посвітила "диньками" без білизни

Також Politeka писала, що українська Кардашьян в екстремальному міні закинула ногу на біле авто

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без білизни ледве втримала пружні «бомбочки»



