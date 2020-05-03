Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась стройной фигурой в спортивном костюме

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию серией кадров в спортивном костюме, который выгодно подчеркнул фигуру звезды. Так, Алена позировала в светлых спортивных штанах и укороченной кофте. Снимки, представленные на странице магазина одежды вызвали бурный восторг среди аудитории, сообщает Politeka.
 

Так, девушка похвасталась видом в спортивном образе, однако дополнила свой костюм укороченным топом, который едва ли прикрыл фигуру Алены без белья.

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Фанаты не были равнодушны и довольно бурно отреагировали на новые кадры на странице в социальной сети Инстаграм. Многие восхитились удивительно стройной фигурой звезды.

«Красота😍», «Суперский костюм 🔥», «Великолепный», «Очаровательный», «Вы волшебницы😘», «Сногсшибательный», «Вы лучшие ❤», «Потрясающий», «ВАУ ! Шикарные вещи», «Безусловно классный 🌸🌸🌸», «Изысканно смотрится», «Цвет супер 🔥», «Очень красиво смотрится», «Обалденный топ 🔥», «Он потрясающее смотрится».

До этого на снимке Алена позировала в кружевном лифчике. Она сдавила груди по бокам, чтобы они выглядели больше и сочнее. Омович уложила между грудьми духи в виде туфельки. Образ красотки завершили большие сережки-кольца в ушах и тонкая цепочка с кулоном. 

Алена немного открыла пухлые губы и посмотрела в кадр. При этом на лице у нее не только длинные черные стрелки, но и фильтр в виде татуировки. 

"ТАТУ НА ЛИЦЕ?😛ДА/НЕТ?👇🏻 ", - поинтересовалась украинская знаменитость. 

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. 

"Не,на лице лучше не надо,украшай тело,твоё лицо и без тату симпатичное))", "Красиво,но лучше не надо", "Шикарная грудь 👍 Тату на лице лучше не делать", "Единственный ее смысл - это замазывать тоналкой", 🖐🖐🖐😱😱 не порть своё лицо", "ты очень красивая😍😍", - написали пользователи сети. 

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ