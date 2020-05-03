Модель Алена Омович, которую называют украинкой Ким Кардашьян, показала роскошные формы в наряде без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует в крохотном топе, из-под которого виднеются пышные формы Омович. При этом поверх топа звезда решила накинуть кофту. Дополнял образ красивый макияж и кольцо в носу.
Уточним, что поклонники Омович были лишены возможно что-либо сказать, поскольку кадрами модель поделилась у себя в Сторис.
Банки меняют правила приема платежей, грядут массовые проверки карт и штрафы: заявление НБУ
Балан и Кароль забыли обо всем и слили в сеть кадры любовных игрищ: «Да признайтесь уже»
Беда у Меган Маркл, суд принял жесткое решение по делу жены принца Гарри: первые подробности
"Конфискуют паспорта": Шмыгаль нанес новый удар по украинцам, пострадают тысячи
Как сообщалось ранее, Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, засветила сочные места в необычном ракурсе
В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге.
За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.
На это раз Омович показала фотографию, на которой решила покрасоваться своей пятой точкой в черных лосинах. При этом сверху, кроме бюстгальтера, модель решила ничего не надевать.
Напомним, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть
Также Politeka сообщала, что Раздетая украинская Кардашьян без стыда выпятила свои главные богатства на камеру
А еще Politeka писала, что развратная украинская Кардашьян засветила лишнее в мокрой маечке