Модель Алена Омович, которую называют украинкой Ким Кардашьян, показала роскошные формы в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в крохотном топе, из-под которого виднеются пышные формы Омович. При этом поверх топа звезда решила накинуть кофту. Дополнял образ красивый макияж и кольцо в носу.

Уточним, что поклонники Омович были лишены возможно что-либо сказать, поскольку кадрами модель поделилась у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, засветила сочные места в необычном ракурсе

В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге.

За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.

На это раз Омович показала фотографию, на которой решила покрасоваться своей пятой точкой в черных лосинах. При этом сверху, кроме бюстгальтера, модель решила ничего не надевать.

Напомним, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть

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