Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, засветила сочные места в необычном ракурсе

В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге, передает Politeka.net.

За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.

На это раз Омович показала фотографию, на которой решила покрасоваться своей пятой точкой в черных лосинах. При этом сверху, кроме бюстгальтера, модель решила ничего не надевать.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алена Омович поделилась откровенным снимком, сделанным до пластики груди.

В разделе Сториз Омович решила похвастаться своим «природным богатством».

Так, девушка опубликовала архивный снимок, сделанный еще до увеличения груди. На нем она позирует в тонком топе, под который она не стала надевать лифчик. При этом внизу на модели одни трусы. По этой фотографии можно понять, как выглядела грудь модели до хирургических манипуляций.

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