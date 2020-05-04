Известная модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск опубликовала несколько провокационных фото

Знаменитость решала выставить на общее обозрение свою идеальную фигуру, передает Politeka.net.

Модель предстала в нижнем белье с кружевом, которое выглядело на ней идеально. Комплект имел нежный цветочный принт. Красотка натянула трусики выше бедер, всячески изгибаясь на кровати.

Примечательно, что лица красотки не сняли, а лишь ее стройное тело, выгибающееся на простыне: "Шалунья".

Невооруженным взглядом видны тонкая талия, упругий пресс и сочные ягодицы. Вид у знаменитости превосходный.

Поскольку фото были обнародованы в сториз, то пользователи сети не смогли оставить комментарии открыто. Однако можно утверждать, что Хоск получила массу приятных слов, ведь ее тело достойно всех похвал.

Сейчас на страницу ангела подписаны 6,1 миллионов человек, а ее посты моментально набирают сотни тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Эльза Хоск опубликовала черно-белое фото, на котором демонстрирует свои прелести.

На снимке красотка блистала в бикини, которое едва прикрывает прелести. Заметны ее тонкая талия и, хоть и небольшие, но при этом красивые формы.

Длинные стройные ножки - это то, о чем мечтает каждая девушка.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск позировала в домашней одежде – коротком топе и шортах. Она держала в руках разрезанный апельсин, который гармонирует с ее необыкновенно красивым лицом.

Девушка смотрит в кадр, показывая в мелких деталях свои ангельские глаза. Однако есть в фотографии и пикантный момент. Хоск не стала надевать под кофточку белье, из-за чего ее грудь буквально выпирает из нее.

Напомним, что звезда "Victoria’s Secret" Эльза Хоск разделась и показала идеальные изгибы: "Шикарна".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск разделась, показав, чем ее наградила природа: «Богиня».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск потрясла красотой в платье без белья: "Невероятное тело".