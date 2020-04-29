Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась телом в роскошном нижнем белье

Серию фото модель опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Омович позировала в разных комплектах нижнего белья. Она подчеркивала свои достоинства кружевом и прозрачными бюстгальтерами. Подборка фото получилась настолько горячей, что поклонники звезды не смогли выбрать, какой из комплектов лучше. Стоит отметить, что на одном из фото прекрасно видно главную гордость модели.

«Так ребята, пишем номер фотки на которой вам больше понравилось белье. Теперь я чищу картошку на карантине и выгляжу секси», - написала Омович.

За час пост собрал почти 8 тысяч лайков. В комментариях голосуют за лучший образ и оставляют звезде множество комплиментов.

«Очень красивая», «Все огонь», «Все до безумия красивые», «На седьмой фотке нереальные формы. Так можно и ориентацию сменить», «Супер», «Ну что за кошечка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович в любом наряде не может себе отказать в демонстрации своих прелестей. На одном из последних фото она сильно расстегнула молнию в коротком платье. Звезда стояла, подогнув одну ножку и соблазнительно смотрела в кадр. Волосы были убраны в пучок.

Напомним, что Омович откинула одеяло и показала самые сладкие места: "Вид бомбовый".

Как сообщала Politeka, Омович задрала ноги в прозрачном белье: "С каждым днем краше".

Также Politeka писала, что Омович показала внушительные формы в крохотном белье: это просто загляденье!