Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович позирует у себя на балконе в пикантном топе, который подчеркивает ее роскошные формы, а также латексных штанах. Дополнял образ звезды красивый макияж.

Уточним, что Омович решила лишить своих подписчиков возможности что-либо сказать – фотография была выброшена в Stories.

До этого мы писали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась телом в роскошном нижнем белье.

Серию фото модель опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Омович позировала в разных комплектах нижнего белья. Она подчеркивала свои достоинства кружевом и прозрачными бюстгальтерами. Подборка фото получилась настолько горячей, что поклонники звезды не смогли выбрать, какой из комплектов лучше. Стоит отметить, что на одном из фото прекрасно видно главную гордость модели.

«Так ребята, пишем номер фотки на которой вам больше понравилось белье. Теперь я чищу картошку на карантине и выгляжу секси», - написала Омович.

Напомним, что Омович откинула одеяло и показала самые сладкие места: "Вид бомбовый".

Как сообщала Politeka, Омович задрала ноги в прозрачном белье: "С каждым днем краше".

Также Politeka писала, что Омович показала внушительные формы в крохотном белье: это просто загляденье!