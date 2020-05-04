Розкішна американська модель Ана Чері навіть під час світової пандемії примудряється радувати своїх шанувальників порцією прекрасного практично кожен день

Так, 33-річна фітнес-красуня поділилася в соціальній мережі Instagram новим гарячим фото, на якому продемонструвала бездоганне тіло – результат багаторічних тренувань у спортзалі, передає Politeka.net.

На знімку вона позує в стильному рожевому купальнику, верх якого насилу утримує пишний бюст моделі, і чорному козирку на голові.

У руках у Ани Чері шлаг і мочалка з піною, а за спиною – розкішний білий позашляховик Mercedes.

Дівчина позує, прикривши очі, зігнувши одну ногу в коліні і широко посміхаючись.

Знімок зібрав більше 140 тисяч лайків і понад 800 коментарів, в яких шанувальники розхвалили зірку на всі лади, відзначаючи її фігуру і сміливий, зухвалий образ.

Як відомо, ця американка з вибуховою зовнішністю почала свою кар'єру в 2006 році. Її краса – заслуга предків, оскільки в цій брюнетці змішані індіанські, іспанські і європейські корені.

Розкішні зовнішні дані укупі з підприємницькою жилкою й умінням подати себе зробили дівчину однією з найпопулярніших красунь в Instagram. На її сторінку підписані 12,5 млн користувачів.

Вона входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників. Дівчина сяяла на сторінках й обкладинках таких легендарних журналів як Sports Illustrated, Muscle & Fitness, Maxim. У 2015 році американська модель стала Playmate журналу Playboy.

Незважаючи на те, що Ана Чері давно щаслива в шлюбі з фітнес-тренером Бобом Морландом, статус заміжньої дами не заважає їй публікувати відверті фото і дражнити мільйони шанувальників соковитими формами. Як до цього ставиться чоловік красуні, історія замовчує, але, судячи з того, що відвертих фото менше не стало, чоловік змирився.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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