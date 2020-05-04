Роскошная американская модель Ана Чери даже во время мировой пандемии умудряется радовать своих поклонников порцией прекрасного практически каждый день

Так, 33-летняя фитнес-красотка поделилась в социальной сети Instagram новым горячим фото, на котором продемонстрировала безупречное тело – результат многолетних тренировок в спортзале, передает Politeka.net.

На снимке она позирует в стильном розовом купальнике, верх которого с трудом удерживает пышный бюст модели, и черном козырьке на голове.

В руках у Аны Чери шлаг и мочалка с пеной, а за спиной – роскошный белый внедорожник Mercedes.

Девушка позирует, прикрыв глаза, согнув одну ногу в колене и широко улыбаясь.

Снимок собрал более 140 тысяч лайков и свыше 800 комментариев, в которых поклонники расхвалили звезду на все лады, отмечая ее точеную фигуру и смелый дерзкий образ.

Как известно, эта американка со взрывной внешностью начала свою карьеру в 2006 году. Ее красота – заслуга предков, поскольку в этой брюнетке смешаны индейские, испанские и европейские корни.

Роскошные внешние данные вкупе с предпринимательской жилкой и умением подать себя сделали девушку одной из самых популярных красоток в Instagram. На ее страницу подписаны 12,5 млн пользователей.

Она входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников. Девушка блистала на страницах и обложках таких легендарных журналов как Sports Illustrated, Muscle & Fitness, Maxim. В 2015 году американская модель стала Playmate журнала Playboy.

Несмотря на то, что Ана Чери давно счастлива в браке с фитнес-тренером Бобом Морландом, статус замужней дамы не мешает ей публиковать откровенные фото и дразнить миллионы поклонников сочными формами. Как к этому относится супруг красотки, история умалчивает, но, судя по тому, что откровенных фото меньше не стало, мужчина смирился.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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