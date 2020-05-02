Фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась перед фанатами в прозрачном и крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

На опубликованном снимке Чери позирует в прозрачном белье, прижав роскошных «близняшек» руками. Сам наряд максимально оголяет ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественный вид», «боже, какая красота!», «это космос! Как можно так выглядеть», «обожаю тебя, когда ты такая», - пишут они

До этого мы писали, что модель Ана Чери ошеломила формами в крохотном бикини. Звезда опубликовала сториз в Инстаграм, где позирует в леопардовом бикини. Горячая красотка будто "пихала" камеру на самые сочные места.

Модель сверкала большими прелестями, на которые натянула маленькое бикини. Заметно, что купальник немного съехал снизу, засветив часть груди.

Нельзя также не обратить внимания на стройную талию знаменитости и ее упругий пресс. Тело звезды просто в превосходной форме, не зря она фитнес-модель.

Ана распустила волнистые волосы и смотрела в камеру. Пухлые губы Чери блестят на солнце, также на веках - пышные ресницы, которые придали ее образу нежности и завершенности.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".