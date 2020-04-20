26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду нижньої білизни Victoria's Secret, влаштувала гарячу фотосесію вдома

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Дівчина в домашніх міні шортиках і толстовці розляглася на ліжку, кокетливо закатавши толстовку до грудей. Таким чином зірка засвітила найсмачніші частини свого тіла – плоский животик і стрункі ніжки. Додамо, що спекотна бразилійка пристрасно дивилася в кадр, що додало фото особливої пікантності.

«Хахаха)) чудово», «Вау», «Мило», «Ви бездоганна, дама», «Ти ангел», «Чудова красива леді», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра вирішила провести час з користю, поки сидить на карантині. Дівчина одяглася і влаштувала фотосесію в одних трусиках зеленого кольору. Зверху модель одягла білий светр на шпильках. Під светр Олівейра не стала надягати білизну, в результаті чого її фотосесія стала дуже пікантною.

Як відомо, Олівейра приїхала підкорювати американський модельний бізнес з Бразилії. Коли вона їхала в США, вона навіть не знала англійську мову. Але екзотична зовнішність красуні допомогла їй пробитися і навіть взяти участь у показах Victoria's Secret.

Нагадаємо, що зірка "Victoria’s Secret" похвалилася досконалими вигинами на пляжі: "Афродіта".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід, Келлі Гейл, Ельза Хоск та інші зірки Victoria’s Secret зводять світ з розуму красою: "Ангели".

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