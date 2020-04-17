39-річна епатажна телеведуча і спадкоємиця мережі готелів Hilton, Періс Хілтон, записала відео, в якому ледь не вивалила свої принади
Пишногруда знаменитість постала в спокусливому образі, вихваляючись пишними формами, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, докрольте до кінця сторінки)
На кадрах модель була в облягаючому екстремально короткому платті з глибоким декольте, вона продемонструвала довгі ніжки в блискучих туфлях.
Крім блискучих прикрас, Періс була в хутряній накидці. Останню зірка то одягала, то відкидала.
В кінці відео знаменитість присіла на пухнастий килимок, підняла і поцілувала свою собачку.
Весна злетить з котушок і влаштує справжній бунт: що чекає на українців
Полякова і Астаф'єва позбавилися від білизни і показали, чиї груди гарніше: «Дивіться без дітей»
Ані Лорак і Сергій Лазарєв зробили зізнання, фанати в люті: "Краще б з Гагаріною"
Право на заслужену пенсію відновлять, документ вже в Раді: кого торкнуться зміни
За вісім годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі називали Хілтон принцесою, красунечкою, прекрасною і неймовірно сексуальною.
"Об таку богиню можна обпектися", - написав один з шанувальників, "Ух, пустуха", - написав другий.
Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в екстремальному міні і мікро топі, оголивши свій живіт і ноги.
Волосся дівчани зібрані в незвичну зачіску, а очі підведені яскравими синіми стрілками. Видно, що Хілтон перестаралася з автозагаром.
«Спуск по злітно-посадковій смузі під час #FashionWeek», - написала зірка, додавши, що по п'ятницях публікує архівні фото.
Пост Хілтон зібрав понад 460 тисяч переглядів. В коментарях залишили безліч компліментів зірці.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон залізла у ванну, яка була наповнена керамічними бульбашками.
За день фото Хілтон подивилися понад 266 тисяч разів. В коментарях шанувальники зірки освідчуються їй в любові.
«Королева», «Вогонь», «Неймовірна», «Так, це найкраща картина», «Це мило», «Люблю тебе, Періс», «Королева бульбашок», «Жива легенда», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Періс Хілтон поза себе від горя: втратила близьку людину, «Він був легендою».
А ще Politeka писала, що напівгола Періс Хілтон затиснула в обіймах Наомі Кемпбелл, з'явилося фото: "Молоко з шоколадом".
Також Politeka повідомляла, що скандальна Періс Хілтон показала свої принади у всій красі, Брітні Спірс не встояла: «Ідеальне тіло».