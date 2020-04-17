39-річна епатажна телеведуча і спадкоємиця мережі готелів Hilton, Періс Хілтон, записала відео, в якому ледь не вивалила свої принади

Пишногруда знаменитість постала в спокусливому образі, вихваляючись пишними формами, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, докрольте до кінця сторінки)

На кадрах модель була в облягаючому екстремально короткому платті з глибоким декольте, вона продемонструвала довгі ніжки в блискучих туфлях.

Крім блискучих прикрас, Періс була в хутряній накидці. Останню зірка то одягала, то відкидала.

В кінці відео знаменитість присіла на пухнастий килимок, підняла і поцілувала свою собачку.

За вісім годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали Хілтон принцесою, красунечкою, прекрасною і неймовірно сексуальною.

"Об таку богиню можна обпектися", - написав один з шанувальників, "Ух, пустуха", - написав другий.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в екстремальному міні і мікро топі, оголивши свій живіт і ноги.

Волосся дівчани зібрані в незвичну зачіску, а очі підведені яскравими синіми стрілками. Видно, що Хілтон перестаралася з автозагаром.

«Спуск по злітно-посадковій смузі під час #FashionWeek», - написала зірка, додавши, що по п'ятницях публікує архівні фото.

Пост Хілтон зібрав понад 460 тисяч переглядів. В коментарях залишили безліч компліментів зірці.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон залізла у ванну, яка була наповнена керамічними бульбашками.

За день фото Хілтон подивилися понад 266 тисяч разів. В коментарях шанувальники зірки освідчуються їй в любові.

«Королева», «Вогонь», «Неймовірна», «Так, це найкраща картина», «Це мило», «Люблю тебе, Періс», «Королева бульбашок», «Жива легенда», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Періс Хілтон поза себе від горя: втратила близьку людину, «Він був легендою».

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