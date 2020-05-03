Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в стильном образе

Звезда часто носит облегающую одежду, чтобы подчеркнуть свои достоинства, пишет Politeka.net.

Так, на одних из последних фото Дженнер предстала в коротком обтягивающем топе и тесной юбке в цвет.

Благодаря откровенному наряду можно было рассмотреть сочные формы и тонкую талию знаменитости.

Кайли позировала у пальмы, слегка выгнувшись и демонстрируя сочные формы.

Волосы звезды распущенные, а макияж сделан с акцентом на пухлые губы.

"Счастливая пятница", - подписала фото красотка.

За 15 часов пост собрал более семи миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов кумиру, некоторые заметили сходство Дженнер со змеей. Люди говорили, что знаменитость очень привлекательна и горячая: "Вау, детка, ты заводишь".

Напомним, Кайли Дженнер сидела у себя во дворе на мягком диване. Девушка поставила локоть под свою голову. Короткий топ обтянул большую грудь звезды, а также позволил полюбоваться ее упругим прессом и тонкой талией.

Брюки из такой же ткани, как и топ идеально выделили красивые бедра.

Пухлые губы и пышные ресницы - все это выделялось на лице и придавало образу завершенности.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер демонстрировала не столько прелести, как свое лицо, делая селфи.

Заметно, что Кайли снова поменяла цвет волос, возможно, она надела парик, коллекцией которых хвалится.

На лице звезды - темные брови, ее пухлые губы подчеркнуты розовым. Темные длинные реснички и стрелки выделили красоту глаз Дженнер.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

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