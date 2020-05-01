Модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, блиснула зайвим у крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах Кортес позує в крихітному топі і шортах, з-під яких визирає татуювання у вигляді чоловіка. Сама ж модель на опублікованому відео хвалиться, що завела собі ТикТок.

Уточнимо, що шанувальники Кортес були здивовані настільки нетипової татуюванням у такому місці, про що говорять коментарі під відео.

«А це що за чоловік? Признавайся», «це неймовірне тіло! І татуювання класні», «ти – абсолютний ідеал жінки», «неймовірна красуня», «вау, що за тату над білизною?», «це просто неймовірно – супер форми!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі отримала титул "Міс Бум-Бум", показала новий спокусливий образ.

На фото Сьюзі позує в білому мініатюрному білизна. Кортес лежала на ліжку на животі і можна легко побачити п'яту точку дівчини. Волосся у зірки були в цей раз розпущені.

"Привіт хлопці", - написала Сьюзі під фото.

Фанати встигли поставити майже 13 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна

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