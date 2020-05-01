Модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, сверкнула лишним в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных кадрах Кортес позирует в крохотном топе и шортах, из-под которых выглядывает татуировка в виде мужчины. Сама же модель на опубликованном видео хвастается, что завела себе ТикТок.

Уточним, что поклонники Кортес были озадачены столь нетипичной татуировкой в таком месте, о чем говорят комментарии под видео.

«А это что за мужчина? Признавайся», «это невероятное тело! И татуировки классные», «ты – абсолютный идеал женщины», «невероятная красавица», «вау, что за тату над бельем?», «это просто невероятно – супер формы!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, бразильская модель Сьюзи Кортес, получившая дважды титул "Мисс Бум-Бум", показала новый соблазнительный образ.

На фото Сьюзи позирует в белом миниатюрном белье. Кортес лежала на кровати на животе и можно легко увидеть пятую точку девушки. Волосы у звезды были в этот раз распущены.

"Привет ребята", - написала Сьюзи под фото.

Фанаты успели поставить почти 13 тысяч лайков и написали несколько комментариев.

Напомним, модель с самыми красивыми ягодицами застыла в пикантной позе в малюсеньком белье

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