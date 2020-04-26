Бразильская модель Сьюзи Кортес, двукратная обладательница титула за самые красивые ягодицы в мире, впечатлила новым фото

Как известно, модель не страдает от нехватки внимания даже на карантине.

На своей странице в Инстаграм, за которой наблюдают более двух миллионов человек, Сьюзи регулярно выкладывает жаркие снимки, на которых демонстрирует самую выдающуюся часть своего спортивного тела – ягодицы. Ведь именно ее «пятая точка» в 2019 году была признана одной из лучших, передает Politeka.net

Но в этот раз она решила удивить и показать совсем другое, не менее заманчивое фото. На новом снимке знаменитость попозировала крупным планом, сделав акцент на глаза и пухлые губы.

При этом девушка была одета в голубой купальник.

До этого Сьюзи Кортес показала горячий образ на кровати.

На фото Сьюзи присела и раздвинула ноги. На ней было крохотное белье, которое Кортес прямо на фото начала развязывать, так и хочется сказать звезде, чтобы не останавливалась. В трусиках и бюстгальтере были засунуты стодолларовые купюры.

Также сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес порадовала горячим снимком.

Кортес поразила красотой в серебряном бикини. Груди едва держались в крохотном лифчике. Сверху звезда накинула нечто похожее на болеро.

Модель присела, расставив ноги. Ее упругий пресс напрягся и показались кубики. Трусы были на высокой посадке и едва не прикрывали пупок.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц вывалила в песке самые сочные места

А еще Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц в незаметном купальнике показала свои богатства

Также Politeka сообщала, что обладательница самых красивых ягодиц показала формы в прозрачном дождевике