Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница двух титулов за самые красивые ягодицы в мире, показала новый жаркий образ
На фото Сьюзи позирует в золотистом белье и скорее всего, чулках. На бюстгальтере Кортес можно увидеть два следа от губной помады. Модель выгнула спину и спрятала руки за волосы, чтобы показать соблазнительную позу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Привет парни", - написала Сьюзи под фото.
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Фанаты поставили 9 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Драгоценная", "Прекрасная", "Красивые Бум-Бум", "Богиня", "Привет, ты выглядишь очень красиво сегодня и каждый день".
Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантное фото.
В погоне за пикантным кадром, модель решилась на необычный снимок.
Кортес расположилась на кресле заняв необычную позу - она буквально сползала с него на мягенький ковер.
Облачившись в соблазнительное черное белье, она очередной раз продемонстрировала то, за что ее так обожают поклонники.
Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес порадовала горячим снимком.
Кортес поразила красотой в серебряном бикини. Груди едва держались в крохотном лифчике. Сверху звезда накинула нечто похожее на болеро.
Модель присела, расставив ноги. Ее упругий пресс напрягся и показались кубики. Трусы были на высокой посадке и едва не прикрывали пупок.
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