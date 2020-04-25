29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантное фото





Как передает Politeka.net, кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Бразильская модель регулярно радует, а бывает и шокирует своих поклонников откровенны снимками. Очередным своим снимком она довела их до блаженства.

В погоне за пикантным кадром, модель решилась на необычный снимок.

Кортес расположилась на кресле заняв необычную позу - она буквально сползала с него на мягенький ковер.

Облачившись в соблазнительное черное белье, она очередной раз продемонстрировала то, за что ее так обожают поклонники.

Ошеломительные ягодицы и изгибы модели просто свели с ума, собрав немалое количество восторженных отзывов в комментариях и тысячи лайков. Многие назвали ее "самим совершенством".

Не так давно, Сьюзи показала свой "Бум-Бум" во всей красе. Позировала Кортес на кровати в одном нижнем белье в соблазнительной позе. Модель довольно эротично оттопырила свою знаменитую часть тела.

Напомним, Сьюзи Кортес — бразильская фитнес-модель, звезда Интернета и телеведущая спортивного канала. Девушка стала популярной после победы на конкурсе Miss Bum Bum, где оценивают национальное достояние Бразилии — женские ягодицы.

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