Британська співачка Дуа Ліпа постала в гарячому образі

Зірка любить епатувати публіку і в цей раз вирішила продемонструвати соковиті форми, передає Politeka.net.

На знімку артистка з'явилася в білій маєчці з чорним принтом, під яку забула одягнути білизну. Принади зірки випирали з-під відвертого вбрання, але це не бентежило Липу.

Завершили образ співачки різні прикраси. Також не можна було не звернути уваги на кілька татуювань на руках.

Зірка забрала волосся в пучок. Вона посміхалася і, здавалося, веселилася під час фотосесії.

"В ті дні, коли ми були так розпещені сонцем", - підписала вона знімки.

За дві години пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні масу компліментів. Люди говорили, що знаменитість струнка і стильна, а її форми гідні тільки компліментів. "Форми просто вогонь", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Дуа Ліпа позувала в міні-сукні, стоячи поряд з ще однією яскравою дівчиною, одягненою в розкішне вбрання.

Дівчата постали біля дзеркала у ванній кімнаті. Подруга Ліпи підняла вгору руки так, що її округлі стегна оголилися, засвітивши ідеальну фігуру дівчини.

«Моя краща подруга виходить заміж! Моє серце вибухає від всієї радості, любові і хвилювання! Я так рада за вас...», - написала Ліпа.

Раніше повідомлялося, що Дуа Ліпа постала в шкіряних штанях і мікро-топі, який більше схожий на шматок тканини, що прикриває інтимну частину.

Дівчина сильно утягнула свої груди цим відрізком тканини, що та ледь не випала з нього. Образ доповнила гулька на голові і зухвалий погляд, яким Дуа дивиться в камеру.

За короткий проміжок часу пост Ліпи зібрав більше 1,3 мільйонів лайків.

Нагадаємо, що розкішна Дуа Ліпа влаштувала гарячу зйомку, втиснувши свою принадність у тісний топ: «Богиня».

Як повідомляла Politeka, зухвала Дуа Ліпа в мікро топі подратувала пружним тілом: «Ідеальна».

Також Politeka писала, що зухвала Дуа Ліпа ледве вмістила свою головну гордість в тісний топ: жаркі кадри