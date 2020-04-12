Британская певица Дуа Липа появилась на обложке глянца в откровенном виде

Звезда поделилась с поклонниками свежим фото на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. На снимке Липа одета в кожаные штаны и микро топ, который больше похож на кусок ткани, прикрывающий самую интимную часть. Девушка сильно утянула свою грудь этим отрезком кожи, что та едва не вывалилась из него. Образ дополнила гулька на голове и дерзкий взгляд, которым Дуа смотрит в камеру.

За короткий промежуток времени пост Липы собрал более 1,3 миллионов лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Огонь», «Мне нравится», «Вы украсили весь мир красотой», «Очень мило», «Королева», «Проклятая девчонка», «Жаль, что верхняя черная полоса была там», «Убийственная», - пишут пользователи сети.

Дуа Липа - это британская певица косовского происхождения. Ее карьера стремительно пошла вверх в 2015 году, после того, как она подписала контракт с Warner Bros. Records. Ее песни не сходят с первых мест британских чартов, известна она и в США. Липа сумела добиться не только популярности, но и признания. В 2018 году она выиграла две премии Brit Awards в номинации British Female Solo Artist and British Breakthrough Act.

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