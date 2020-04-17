Британская певица Дуа Липа приняла участие в откровенной фотосессии

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Липа стоит в шерстяной шапке и микро топе, прикрыв свою грудь руками. В кадр попала упругая загорелая кожа блондинки. Кроме этого Липа засветила свои татуировки. Сзади на руке у нее маленькая пальмочка, а на плече красуется цифра «245».

За день пост звезды собрал более 1,2 миллиона лайков. В комментариях Липе оставили множество комплиментов.

«Я твой большой поклонник», «Невероятная», «Идеальная», «Я люблю тебя, Дуа», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на днях Дуа также поделилась фотографией обложки модного журнала, которую она украсила. Девушка позировала для журнала в очень необычном платье. Ее грудь прикрывают кожаные вставки, далее платье переходит в кружево, а внизу – в прозрачную ткань. Артистка стоит в трусиках, которые полностью просматриваются через платье. Отметим, что у Липы очень необычная прическа. Сверху волосы покрашены в блонд, а снизу виднеются черные пряди. Это фото собрало более 2 миллионов лайков.

Дуа Липа - это британская певица косовского происхождения. Ее карьера стремительно пошла вверх в 2015 году, после того, как она подписала контракт с Warner Bros. Records. Ее песни не сходят с первых мест британских чартов.

Напомним, что Дуа Липа еле вместила свою главную гордость в тесный топ: жаркие кадры.

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