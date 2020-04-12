Британська співачка Дуа Липа з'явилася на обкладинці глянцю у відвертому вигляді

Зірка поділилася з шанувальниками свіжим фото на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. На знімку Ліпа одягнена в шкіряні штани і мікро топ, який більше схожий на шматок тканини, що прикриває саму інтимну частину. Дівчина сильно затягла свою груди цим відрізком шкіри, що ті ледь не випали з нього. Образ доповнила гулька на голові і зухвалий погляд, яким Дуа дивиться в камеру.

За короткий проміжок часу пост Ліпи зібрав більше 1,3 мільйонів лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Вогонь», «Мені подобається», «Ви прикрасили весь світ красою», «Дуже мило», «Королева», «Прокляте дівчисько», «Шкода, що верхня чорна смуга була там», «Вбивча», - пишуть користувачі мережі.

Дуа Ліпа - це британська співачка косівського походження. Її кар'єра стрімко пішла вгору в 2015 році, після того, як вона підписала контракт з Warner Bros. Records. Її пісні не сходять з перших місць британських чартів, відома вона і в США. Ліпа зуміла домогтися не тільки популярності, але і визнання. У 2018 році вона виграла дві премії Brit Awards в номінації British Female Solo Artist and British Breakthrough Act.

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