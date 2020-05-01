Легендарний "ангел" бренду нижньої білизни Victoria's Secret, Хайді Клум, без сорому виставила напоказ апетитні форми

Днями зірка побувала на фіналі шоу про моду, в якому постала в спокусливому вбранні, пише Рoliteka.net.

Зірка одягла коротку сукню, яка порушила всі правила пристойності. Крім того, що красуня виставила на загальний огляд стрункі ніжки, вона також похвалилася пишними грудьми, які ледь не випадали із глибокого декольте.

Одяг облягав пишні форми, і розкрився, як квітка на великих принадах так, що навіть чоловіки забували про все і не могли відірватися.

Фото відразу розлетілися по мережі. Так, кадри були оприлюднені в одній з російськомовних груп.

"Це провал🙄 Хайді Клум розкритикували в мережі за занадто глибоке декольте. В сміливому вбранні зірка з'явилася на фіналі шоу про моду, проте глядачі не оцінили наряд Хайді... А як вам здається, перебір з вирізом чи ні?🤔😃", - йдеться в повідомленні авторів.

За добу пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"Цей погляд хлопця на другому фото😂😂😂👀", "Красиве плаття) с**і на місці, не випали, що не так", "

Просто ржака, як булки з форм для запікання😂😂😂😂", "Наряд якийсь вульгарний. Блискуче плаття, міні і декольте🤦🏻‍♀️ на трасі її б далекобійники здалеку бачили😅", "Хлопець на другому фото явно задоволений таким вирізом 😁 справа навіть не в декольте, а сама сукня якась... 😬😬😬", "Якщо є що показати ... то чому б ні?", "Ого кавуни вродили", "Перебір...", "За це ще критикують🤔🤔🤔", "Наряд чудовий і декольте супер! Все до місця! Це не офіс! Хайді, яка критика! Ти чудова!!!!👏".

Нагадаємо, що зірка Victoria’s Secret посвітила пружними принадами в міні-білизна: «Сама досконалість!».

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