Victoria’s Secret - один из наиболее известных в мире брендов нижнего белья, который выбирает для своих показов и рекламы красивейших моделей планеты

Моделями Victoria’s Secret в разное время становились самые известные девушки. Ежегодно они входят в список самых высокооплачиваемых. Всех красоток, которые представляют бренд, зовут «ангелами», так как ежегодно они выходят на подиум с крыльями за плечами.

В разное время ангелами Victoria’s Secret были Хайди Клум, Летиция Каста, Алессандра Амброссио и другие супермодели. Рoliteka.net решила вспомнить самых горячих и ярких ангелов Victoria’s Secret, которые работают с брендом сегодня.

Супермодель Белла Хадид является приглашенной звездой на некоторых показах Victoria’s Secret. Она как и Кендалл Дженнер несколько раз представляла коллекции бренда.

24-летняя модель Джиджи Хадид время от времени сотрудничает с брендом, так как имеет множество других контрактов. В отличие от своей сестры, она обладает нежной невинной красотой и довольно редко публикует откровенные снимки.

Постоянным ангелом Victoria’s Secret является блондинка Эльза Хоск, которой в 2018 году даже доверили представлять комплект бюстгальтеров из драгоценных камней.

Горячая Кэндис Свейнпол работает с брендом уже 10 лет. За это время красоту модель не растеряла.

Келли Гейл является приглашенной звездой на показах бренда. От ее невероятного тела невозможно отвести глаз.

Красотка Жизель Оливьера – начинающая модель. Ее красота только расцветает.

Напомним, что звезда Victoria’s Secret посветила упругими прелестями в мини-белье: «Само совершенство!».

Как ранее сообщала Politeka, модель Victoria’s Secret полностью разделась ради горячего кадра на улице: "Такое тело создано для...".

Также Politeka информировала, что Джиджи Хадид показала хорошую спортивную подготовку на ринге: фото.