Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, похвасталась фигурой в ярком бикини

Модель позировала в купальнике, лежа в сауне, пишет Рoliteka.net.

Тело модели было влажное от пота. Выглядела она горячо и в то же время очень мило. Верх купальника имел белое колечко в пикантном месте на груди, а плавки держались на тоненьких лямках.

Келли смотрела в камеру, водя камеру от лица по телу.

Знаменитость лежала на деревянной скамейке в ярком бикини, под тело она положила белое полотенце.

Келли забрала волосы в пучок и приоткрыла губы.

Она повела камеру вниз, посветив упругим животом и тонкой талией. Видео получилось очень жарким: "Роскошная крошка".

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, пользователи сети не смогли оставить комментарии к посту открыто. Однако, стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны 1,3 миллиона человек и ее другие посты моментально собирают тысячи лайков и много комментариев.

Напомним, Келли Гейл опубликовала видео, на котором занимается спортом вместе с тренером.

Модель вытягивала ноги вверх, лежа на полу, делала упражнения с подгибанием ног в коленях, застывала на руках, делая планку и другое.

При этом нельзя не заметить, что красотка надела белый топ с вырезами в районе пресса, а также оголяющий ее тонкую талию.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала со своей собачкой. Она сидела на белоснежном песке и держит пса. Видно, что снимок сделан на закате.

Гейл выбрала для прогулки соблазнительный спортивный костюм. Лосины обтянули ее идеальные стройные ножки, а тесный топ утянул ее грудь.

Напомним, что Келли Гейл полностью разделась ради горячего кадра на улице: "Такое тело создано для...".

Как сообщала Politeka, Келли Гейл в белом топике посветила изгибами в горячих позах: "Взбудоражила всех".

Также Politeka писала, что мокрая звезда Victoria’s Secret едва прикрыла прелести миниатюрным купальником: «Так горячо».