Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, опубликовала горячее фото
Звезда без стеснения демонстрирует свое обнаженное тело, как, впрочем, и в этот раз, пишет Рoliteka.net.
Звезда разделась и прикрылась лишь руками и нечто похожим на полотенце. Несмотря на это, все равно нельзя было не обратить внимания на сочные прелести и шелковую кожу звезды.
Модель распустила волосы, которые легли волнами, одну часть она закинула за ушко.
Келли смотрела в камеру, приоткрыв губы. Снимок был сделан на закате солнца, что делало кадр более красивым.
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"Я смотрю на закат...🌅❤️", - подписала снимок знаменитость.
За 16 часов пост собрал более 35 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали красотку комплиментами. Они называли ее прекрасной и идеальной. Некоторые просто не могли оторваться от такой красоты и писали что-то наподобие: "Ты самый лучший ангел" либо: "Невероятные впечатления от фото" и "Такое тело создано для любви".
Напомним, Келли Гейл предстала без одежды, засветив самые интимные места. Нельзя было не обратить внимания на замечательную фигуру - упругую грудь, тонкую талию и ягодицы.
На голове у модели было полотенце, будто она только вышла из душа. Девушка игриво подняла ножки.
Позади Келли виднелись подушки, а впереди - стоял поднос с едой.
Ранее сообщалось, что Келли Гейл надела купальник, который выделил все прелести.
Большая грудь поднялась вверх из-за верха купальника, плавки с кольцами были натянуты на красивые бедра.
Кроме бикини, модель предстала в черном коротком плаще и полусапожках на каблуке.
Звезда убрала волнистые волосы в высокий хвост, ветер развевал их. Также на ней были стильные темные очки с белой оправой.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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