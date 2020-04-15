Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, опубликовала горячее фото

Звезда без стеснения демонстрирует свое обнаженное тело, как, впрочем, и в этот раз, пишет Рoliteka.net.

Звезда разделась и прикрылась лишь руками и нечто похожим на полотенце. Несмотря на это, все равно нельзя было не обратить внимания на сочные прелести и шелковую кожу звезды.

Модель распустила волосы, которые легли волнами, одну часть она закинула за ушко.

Келли смотрела в камеру, приоткрыв губы. Снимок был сделан на закате солнца, что делало кадр более красивым.

"Я смотрю на закат...🌅❤️", - подписала снимок знаменитость.

За 16 часов пост собрал более 35 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали красотку комплиментами. Они называли ее прекрасной и идеальной. Некоторые просто не могли оторваться от такой красоты и писали что-то наподобие: "Ты самый лучший ангел" либо: "Невероятные впечатления от фото" и "Такое тело создано для любви".

Напомним, Келли Гейл предстала без одежды, засветив самые интимные места. Нельзя было не обратить внимания на замечательную фигуру - упругую грудь, тонкую талию и ягодицы.

На голове у модели было полотенце, будто она только вышла из душа. Девушка игриво подняла ножки.

Позади Келли виднелись подушки, а впереди - стоял поднос с едой.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл надела купальник, который выделил все прелести.

Большая грудь поднялась вверх из-за верха купальника, плавки с кольцами были натянуты на красивые бедра.

Кроме бикини, модель предстала в черном коротком плаще и полусапожках на каблуке.

Звезда убрала волнистые волосы в высокий хвост, ветер развевал их. Также на ней были стильные темные очки с белой оправой.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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