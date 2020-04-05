Модель Victoria’s Secret Кэндис Сванепул сверкнула перед подписчиками идеальными формами в мини-бикини, задрав руки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу модели в Instagram.

«Последняя, на сегодня», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Сванепул позирует в мини-белье, выставив напоказ роскошное тело. При этом звезда элегантно задрала руку, застыв в соблазнительной позе на камеру.

«Красотка», «само совершенство», «это горячо!», «выглядишь отпадно, сладенька! Оставайся такой всегда», «бомбезные формы!», - пишут они.

Ранее мы писали, что известный на весь мир "ангел", которая явлется одной из самых высокооплачиваемых моделей, продемонстрировала идеальную фигуру.

Звезда позировала в купальнике под душем, хвастаясь изгибами тела. Мокрые волосы и роскошные формы - сделали фото очень горячим.

Звезда либо глядела в объектив камеры, либо закрывала глаза будто от наслаждения. На некоторых снимках Кэндис развязала купальник, делая фото еще более пикантным.

Дополнял соблазнительный образ Сванепул макияж с акцентом на голубые глаза.

Указанные фото появились на Инстаграм-странице звезды, на которую подписаны почти 14 миллионов пользователей. В результате за несколько дней пост собрал блее 200 тысяч лайков и большое количество комментариев. Модели написали массу комплиментов.

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