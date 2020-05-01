Легендарный "ангел" бренда нижнего белья Victoria's Secret, Хайди Клум, без стеснения выставила напоказ аппетитные формы

На днях звезда побывала на финале шоу о моде, в котором предстала в соблазнительном наряде, пишет Рoliteka.net.

Звезда надела короткое платье, которое нарушило все правила приличия. Кроме того, что красотка выставила на всеобщее обозрение стройные ножки, она также похвасталась пышной грудью, которая едва не вываливалась из глубокого декольте.

Одежда обтянула пышные формы, и раскрывалась, как цветок на больших прелестях так, что даже мужчины забывали обо всем и не могли оторваться.

Фото тут же разлетелись по сети. Так, кадры были обнародованы в одной из русскоязычных групп.

"Это провал🙄 Хайди Клум раскритиковали в сети из-за слишком глубокого декольте. В смелом наряде звезда появилась на финале шоу о моде, однако зрители не оценили наряд Хайди... А как вам кажется, перебор с вырезом или нет?🤔😃", - говорится в сообщении авторов.

За сутки пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев:

"Этот взгляд парня на втором фото😂😂😂👀", "Красивое платье) с**и на месте, не выпали, чё не так то", "

Просто ржака, как булки из форм для запекания😂😂😂😂", "Наряд какой-то вульгарный. Блестящее платье, мини и декольте🤦🏻‍♀️ на трассе её бы дальнобойщики издалека видели😅", "Парень на втором фото явно доволен таким вырезом 😁 дело даже не в декольте, а само платье какое-то... 😬😬😬", "Если есть что показать ... то почему бы нет?", "Ого арбузы уродились", "Перебор...", "За это ещё критикуют🤔🤔🤔", "Наряд великолепный и декольте супер! Все к месту! Это не офис! Хайди, какая критика! Ты великолепна!!!!👏".

Напомним, что звезда Victoria’s Secret посветила упругими прелестями в мини-белье: «Само совершенство!».

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