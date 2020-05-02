Відома модель Анастасія Квітко, яку прозвали російської Кардаш'ян, показала свою подругу в незвичайному ракурсі

На фото дівчина стоїть в купальнику і топі, показуючи себе зі спини. Модель знімали знизу, тому можна легко оцінити об'ємну п'яту точку зірки. Образ красуня доповнила розпущеним волоссям, які прямо світилися завдяки сонцю. Фотографія завдяки цьому вийшла світлою і привабливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків дівчині і написали багато хвалебних, а іноді і провокаційних коментарів.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Анастасія Квітко показала пишні сідниці прямо на вулиці.

На фото Анастасія позує в сірому платті, яке відмінно підкреслює форми дівчини. Більше нічого на дівчині не було, образ Квітко доповнила розпущеним волоссям і рожевою сумочкою.

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яка відома як російська Кім Кардашьян, показала розкішне тіло на відпочинку.

Так, Квітко позує напівлежачи на лежаку в крохотнок купальнику, який ефектно підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Я б не витримала такий натиск сальних коментів. Міцні нерви у неї», «головне, щоб не зустріла рятувальників», «красуня», «бомба», - пишуть вони.

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