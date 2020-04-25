Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
Так, девушка позирует в пикантном наряде, демонстрируя упругие формы в миниатюрном белье. На одном из снимком Квитко позирует с руками, которые закинула за голову.
Уточним, что фотографии никак не были подписаны, хотя фанаты звезды активно лайкали снимки. При этом они не решились их комментировать.
Асмус родила прямо в ванной и показала малыша, видео не для слабонервных: Харламов, держись
Муж Кухар из "Танцев со звездами" залез на жену и показал, как нужно заниматься спортом: интимные кадры
Кендалл Дженнер в неприлично маленьком бикини соблазнила формами на пляже: "Все вываливается"
Первый голодный бунт вспыхнул в Украине, начались потасовки с полицией: "Не трогайте ее!", кадры
До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала серию лучших фото горячей подружки-модели в провокационном виде.
Как известно, девушка является моделью с внушительными формами. Именно благодаря им она привлекла массове внимание к себе и заинтриговала своим профилем в социальной сети. Девушка каждый день обновляет свой аккаунт, пополняя тот серией весьма горячих фото. После введения карантина звезда решила также показывать целые подборки кадров, которые больше всего интриговали фанатов в последнее время, а также хвастаться кадрами своих знаменитых подруг.
В этот раз модель модель представила несколько образов своей модели-подружки в белье и купальнике, которые пришлись по вкусу фанатам. Анастасия показала, как девушка примерила на себя коротенький топ нюдового оттенка без бретелей, едва прикрывающий ее грудь, а также подвязки из черно-белой ткани в полоску. При этом на модели можно заметить легкий макияж с акцентом на выразительные глаза.
Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.