Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошное тело на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка позирует в пикантном наряде, демонстрируя упругие формы в миниатюрном белье. На одном из снимком Квитко позирует с руками, которые закинула за голову.

Уточним, что фотографии никак не были подписаны, хотя фанаты звезды активно лайкали снимки. При этом они не решились их комментировать.

До этого мы писали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала серию лучших фото горячей подружки-модели в провокационном виде.

Как известно, девушка является моделью с внушительными формами. Именно благодаря им она привлекла массове внимание к себе и заинтриговала своим профилем в социальной сети. Девушка каждый день обновляет свой аккаунт, пополняя тот серией весьма горячих фото. После введения карантина звезда решила также показывать целые подборки кадров, которые больше всего интриговали фанатов в последнее время, а также хвастаться кадрами своих знаменитых подруг.

В этот раз модель модель представила несколько образов своей модели-подружки в белье и купальнике, которые пришлись по вкусу фанатам. Анастасия показала, как девушка примерила на себя коротенький топ нюдового оттенка без бретелей, едва прикрывающий ее грудь, а также подвязки из черно-белой ткани в полоску. При этом на модели можно заметить легкий макияж с акцентом на выразительные глаза.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.