Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала необъятные формы в ярком купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Божественная», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует лежа на шезлонге в ярком мини-белье, которое максимально подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень горячо», «выглядишь очень классно», «невероятно красиво», «знает, как подчеркнуть свое достоинство», - пишут они.

Как известно, девушка является моделью с внушительными формами. Именно благодаря им она привлекла массове внимание к себе и заинтриговала своим профилем в социальной сети. Девушка каждый день обновляет свой аккаунт, пополняя тот серией весьма горячих фото. После введения карантина звезда решила также показывать целые подборки кадров, которые больше всего интриговали фанатов в последнее время, а также хвастаться кадрами своих знаменитых подруг.

В этот раз модель модель представила несколько образов своей модели-подружки в белье и купальнике, которые пришлись по вкусу фанатам. Анастасия показала, как девушка примерила на себя коротенький топ нюдового оттенка без бретелей, едва прикрывающий ее грудь, а также подвязки из черно-белой ткани в полоску. При этом на модели можно заметить легкий макияж с акцентом на выразительные глаза.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

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