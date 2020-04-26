Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала необъятные формы в ярком купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Божественная», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует лежа на шезлонге в ярком мини-белье, которое максимально подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Можно вообще без денег остаться»: счета украинцев стали мишенями, ПриватБанк сделал заявление
Экс-солистка "Серебро" сверкнула идеальными изгибами без белья: "Ой, какие черешенки!"
Банки массово закроются по всей стране, срочное обращение НБУ: "уже с первого мая..."
Шестилетний сын Галкина и Пугачевой поразил недетским поступком: "Я ни о чем не жалею..."
«Очень горячо», «выглядишь очень классно», «невероятно красиво», «знает, как подчеркнуть свое достоинство», - пишут они.
Как известно, девушка является моделью с внушительными формами. Именно благодаря им она привлекла массове внимание к себе и заинтриговала своим профилем в социальной сети. Девушка каждый день обновляет свой аккаунт, пополняя тот серией весьма горячих фото. После введения карантина звезда решила также показывать целые подборки кадров, которые больше всего интриговали фанатов в последнее время, а также хвастаться кадрами своих знаменитых подруг.
В этот раз модель модель представила несколько образов своей модели-подружки в белье и купальнике, которые пришлись по вкусу фанатам. Анастасия показала, как девушка примерила на себя коротенький топ нюдового оттенка без бретелей, едва прикрывающий ее грудь, а также подвязки из черно-белой ткани в полоску. При этом на модели можно заметить легкий макияж с акцентом на выразительные глаза.
Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.
Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.