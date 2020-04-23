Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала серию лучших фото горячей подружки-модели в провокационном виде

Как известно, девушка является моделью с внушительными формами. Именно благодаря им она привлекла массове внимание к себе и заинтриговала своим профилем в социальной сети. Девушка каждый день обновляет свой аккаунт, пополняя тот серией весьма горячих фото. После введения карантина звезда решила также показывать целые подборки кадров, которые больше всего интриговали фанатов в последнее время, а также хвастаться кадрами своих знаменитых подруг. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

В этот раз модель модель представила несколько образов своей модели-подружки в белье и купальнике, которые пришлись по вкусу фанатам. Анастасия показала, как девушка примерила на себя коротенький топ нюдового оттенка без бретелей, едва прикрывающий ее грудь, а также подвязки из черно-белой ткани в полоску. При этом на модели можно заметить легкий макияж с акцентом на выразительные глаза.

На другом снимке девушка решила продемонстрировать пышные формы в крошечном купальнике лазурного оттенка, который едва ли прикрывает грудь молодой модели, которой восхищается Квитко.

На двух последующих кадрах модель появилась в черном белье, стильного дизайна и с весьма тонкими полосками ткани. Поклонники не оставили без внимания провокационный вид звезды и под новым постом не удержались от довольно неоднозначных комментариев. Некоторые тут же написали, что эта девушка - "крошка с тем еще перчиком", а также то, что девушка буквально улучшенная копия самой Квитко.

Также ранее сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала пикантным снимком с отдыха.

Известность Квитко получила благодаря поклонникам в социальной сети Инстаграм – количество фолловеров звезды достигло более десятка миллионов. Причем славится модель рекламой белья, одежды, питания для спортсменов. Также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера. И этот раз не стал исключением.

Так, модель позирует без белья, прикрывая роскошные формы руками. Как можно заметить, девушка позирует на фоне моря, элегантно заигрывая на камеру. Снимок она никак не подписала, хотя ее поклонники были в восторге от тела кумира.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

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