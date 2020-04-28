Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, представила на обозрение новое горячее фото подруги Алины

Фото было обнародовано в сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. На снимке модель сообщила о дне рождении.

При этом Алина позировала в длинном обтягивающем платье с глубоким декольте. Под наряд модель не надела белья, что было видно по выпирающим признакам.

Платье не только обтянуло пышные груди и бедра, но и тонкую талию. Наряд выглядел идеально на роскошных изгибах, хотя будто по швам трещит.

Красотка немного выгнулась, чтобы было видно аппетитные формы.

Завершили образ пиджак, аксессуары и элегантные туфельки.

Кроме форм трудно не обратить внимание на живописные виды.

Поскольку фото было обнародовано в сториз Инстаграм, никто не смог открыто его прокомментировать и поставить лайк. Но, судя по другим постам, Квитко имеет огромную популярность и ее посты моментально набирают тысячи лайков.

Напомним, Анастасия Квитко позировала лежа на шезлонге в ярком мини-белье, которое максимально подчеркивает ее формы. Из-под купальника выпирали самые сочные формы, а также трудно не заметить стройную талию.

«Божественная», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в пикантном наряде, демонстрируя упругие формы в миниатюрном белье.

Огромные формы едва держал маленький купальник, это было видно по тому, как она сверкнула лишним.

Звезда изогнулась, чтобы сделать еще больший акцент на ягодицы.

Уточним, что фотографии никак не были подписаны, хотя фанаты звезды активно лайкали снимки. При этом они не решились их комментировать.

Напомним, русская Кардашьян сверкнула необъятной фигурой в крохотном купальнике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян обтянула свою красоту тонким кружевом: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала бездонное декольте крупным планом.