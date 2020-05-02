Известная модель Анастасия Квитко, которую прозвали русской Кардашьян, показала свою подругу в необычном ракурсе

На фото девушка стоит в купальнике и топе, показывая себя со спины. Модель снимали снизу, поэтому можно легко оценить объемную пятую точку звезды. Образ красавица дополнила распущенными волосами, которые прямо светились благодаря солнцу. Фотография благодаря этому получилась светлой и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков девушке и написали множество хвалебных, а иногда и провокационных, комментариев.

Ранее мы сообщали, что известная модель Анастасия Квитко показала пышные ягодицы прямо на улице.

На фото Анастасия позирует в сером платье, которое отлично подчеркивает формы девушки. Больше ничего на девушке не было, образ Квитко дополнила распущенными волосами и розовой сумочкой.

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которая известна как русская Ким Кардашьян, показала роскошное тело на отдыхе.

Так, Квитко позирует полулежа на лежаке в крохотнок купальнике, который эффектно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Я бы не выдержала такой напор сальных комментов. Крепкие нервы у нее», «главное, чтобы не встретила спасателей», «красотка», «бомба», - пишут они.

Напомним, русская Кардашьян похвасталась подругой, от бюста которой бросает в жар

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