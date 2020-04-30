Известная модель Гюль Бахари, которую прозвали турецкой Кардашьян, показала новый соблазнительный образ

На фото девушка сидит в черном пеньюаре, который был прозрачным. Гюль закрыла глаза от удовольствия и снимала себя на телефон. Красавица сидела в большой кровати в этот раз. На фото можно легко оценить формы девушки, которые еле вместились в ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото модель уже стоит в красном топе, который чуть-ли не трещит от груди, а также большой красной юбке. Волосы у девушки были в этот раз распущенными. На фоне можно увидеть лужайку и дерево. Красавица поставила и геометку, что она проживает в штате Пенсильвания, США.

На еще одном фото Гуль сидела в черном костюме с большим декольте, которое ничего не скрыло. Девушка присела на корточки и выгнула спину, показав свою пышную грудь. Волосы у Бахари были распущены, а руки модель спрятала за ними.

Сообщалось, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, рассказала по чему соскучилась.

На фото красотка предстала в нижнем белье, которое казалось прозрачным, и с красивым фиолетовым кружевом.

На тонкой талии звезды находится пояс для чулков, а под ним крохотные трусики.

Сверху модель надела черный пиджак. Образ Омович дополнили красивые и массивные украшения.

Напомним, украинская Кардашьян показала внушительные формы в крохотном белье

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