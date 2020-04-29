Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, рассказала по чему соскучилась

Звезда опубликовала горячий снимок в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото красотка предстала в нижнем белье, которое казалось прозрачным, и с красивым фиолетовым кружевом.

На тонкой талии звезды находится пояс для чулков, а под ним крохотные трусики.

Сверху модель надела черный пиджак. Образ Омович дополнили красивые и массивные украшения.

Красотка распустила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на пухлые, и будто бархатные, губы.

Алена сидела на полу у зеркала, слегка поджав стройные ножки.

В посте модель призналась, что любит пить кофе, однако ей не всегда везет с его вкусом, поэтому модель решила купить кофемашину и самой готовить себе напиток.

За 10 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Алена с каждым днём всё краше 😍", "Очень красивая 😍", "Алёна,Вы-красотка❣️ А кофе с сахаром пьёте?)", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович предстала в коротком платье на молнии. Последнюю звезда расстегнула, чтобы продемонстрировать прелести без белья.

На шее блестела цепочка с кулоном, что сделало еще больший акцент столь откровенному наряду.

Звезда расставляла ноги в мини либо вставала подогнув одну ножку.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала возле дорогой машины. Модель была в черной юбке, спортивных перчатках и белом топе.

Звезда соблазнительно облокотилась на автомобиль и показала настоящую страсть. На фоне можно увидеть корабль, фото, скорее всего, было сделано в Одессе.

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