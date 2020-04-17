39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон поделилась соблазнительным снимком из ванной

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Пэрис надела желтый купальник, который подчеркнул ее главную гордость, обеспечив очень аппетитное декольте. Хилтон залезла в ванну, которая была наполнена керамическими пузырями. Волосы жгучей блондинки были собраны, она соблазнительно смотрела в кадр, держа в руках что-то вроде сигареты.

За день фото Хилтон посмотрели более 266 тысяч раз. В комментариях поклонники звезды признаются ей в любви.

«Королева», «Огонь», «Невероятная», «Да, это лучшая картина», «Это мило», «Люблю тебя, Пэрис», «Королева пузырей», «Живая легенда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон, которая прославилась очень насыщенной светской жизнью, которую она вела в молодости, продемонстрировала стройную фигуру в нижнем белье. Девушка позировала для фото в белом лифчике и трусиках. Последние не удержались на ягодицах и чуть приспустились, засветив самое интимное. Таким образом знаменитость оказалась без нижнего белья. Правда, поклонники обратили внимание на тот факт, что фото, скорее всего, банальный фотошоп.

Напомним, что Пэрис Хилтон вне себя от горя: потеряла близкого человека, «Он был легендой».

А еще Politeka писала, что полуголая Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".

Также Politeka сообщала, что скандальная Пэрис Хилтон показала свои прелести во всей красе, Бритни Спирс не устояла: «Идеальное тело».